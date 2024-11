A Bra si presenta il "toolkit" per promuovere l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva tra giovani

Il progetto Imagine! mira a creare gruppi misti che incoraggino la cittadinanza attiva e valorizzino le diversità attraverso la metodologia Peer to Peer. Questo approccio consente ai partecipanti di sviluppare competenze utili per contribuire attivamente alla propria comunità e alla vita democratica, esprimendo il proprio potenziale in un ambiente sicuro e stimolante, facilitato da operatori formati.

Il Toolkit è il risultato di una formazione reciproca tra operatori, progettata per creare ambienti inclusivi e sviluppare competenze di accompagnamento, facilitando la collaborazione e l’apprendimento tra pari. L’approccio peer education, utilizzato in modalità mista, ha dimostrato di essere un mezzo efficace per promuovere l’inclusione sociale e valorizzare le capacità di ogni partecipante. Durante l’evento verranno illustrati i contenuti principali e le potenzialità di questo strumento, ideato per supportare educatori e operatori nella creazione di gruppi misti inclusivi.