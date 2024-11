Pepe Unchained, oltre 25 milioni di dollari raccolti in prevendita e novità per gli investitori

L'ascesa di Pepe Unchained è stata forte fin dalla sua nascita e adesso continua questa traiettoria ascendente, in quanto ha appena superato il traguardo di $25 milioni in prevendita.

Pepe Unchained non è una meme coin comune alle altre. Grazie alla sua utilità all'avanguardia e allo sviluppo tecnologico sta facendo scalpore tra gli appassionati di criptovalute e gli investitori. Il suo obiettivo è quello di differenziarsi dalle altre meme coin a tema rana fornendo una blockchain Layer2 sfruttabile.

Con un prezzo scontato di $0,01229 e una fornitura totale di 8 miliardi di PEPU, esperti e fan speculano che potrebbe arrivare a 100x e superare le meme coin più grosse come Dogecoin.

Vai alla presale di Pepe Unchained

Pepe Unchained (PEPU) annuncia una novità per il progetto

Pepe Unchained sembra emergere come il prossimo successore dell’originale Pepe, con la differenza che è pronto ad offrire molto di più.

Basta immaginare un token che può gestire transazioni più veloci ed economiche rispetto a Ethereum; su questo si forma Pepe Unchained. Questo progetto si distingue dagli altri per essere il primo a creare la propria blockchain, ovvero una rete ultra veloce Layer 2 costruita per affrontare i problemi di Ethereum.

Secondo il team dietro Pepe Unchained, la sua configurazione unica consente di effettuare transazioni 10x più veloci con tariffe più basse, alleviando al contempo la congestione della chain principale di Ethereum. Pepe Unchained offre il meglio di entrambi i mondi: unisce infatti il meme alla tecnologia blockchain.

Tra l’altro con il raggiungimento di $25 milioni in prevendita è stata annunciata un’ulteriore novità che dovrebbe accrescere il potenziale del progetto: si tratta del Pepe’s Pump Pad, un Launchpad basato sulla Layer2 di Pepe Unchained che permette agli investitori di sfruttare le meme coin senza conoscere il coding. In questo modo spera di replicare il successo di Pump.fun.

Si tratta di una mossa ben strutturata dato che sfrutta l’ecosistema di Ethereum in modo intelligente per offrire servizi ancora più veloci.

Pepe Unchained presenta un programma ad alto rendimento

Pepe Unchained si è evoluto da una meme coin a un ecosistema con incredibili benefici per i primi utenti. Oltre alla Layer2, ha presentato un programma di staking in cui mettendo in staking il PEPU, si può godere di un APY superiore al 90%.

Pepe Unchained inoltre prevede di costruire un suo exchange decentralizzato che facilita il commercio di meme coin in velocità e a bassi costi. Prevede inoltre di implementare un browser personalizzato per facilitare il tracciamento dei token in tutto l'ecosistema PEPU.

Inoltre, il progetto mira a incentivare gli sviluppatori di meme coin nella creazione di dApps, token non fungibili (NFT) e altri vantaggi nell'ecosistema. Grazie alla sua iniziativa "Pepe Frens with Benefits", ogni sviluppatore può contribuire alla creazione di un ecosistema migliore e ottenere ricompense per farlo.

La tokenomica

Pepe Unchained ha una visione chiara: creare un progetto sostenibile a lungo termine incentrato sulla crescita. La sua tokenomica è progettata per garantire che, una volta disponibile negli exchange, sia pronta a scattare più in alto. Ecco come è diviso:

30% è riservato per lo staking 40% per la prevendita 10% per il marketing 7,5% per liquidità 7,5% è destinato allo sviluppo del progetto 5% è riservato per le blockchain

Il progetto ha ottenuto un grande seguito sui social media, sia all’estero che in Italia.

Conclusioni

Pepe Unchained è arrivato a un impressionante finanziamento di $25 milioni in prevendita, e molto presto potrebbe crescere ulteriormente grazie all’implementazione del Pepe’s Pump Pad, creato per facilitare ancora di più le transazioni e la velocità della rete.

Grazie a una tokenomica promettente, al programma “Frens with Benefits” che permette agli sviluppatori di migliorare l’ecosistema, con un meccanismo di staking promettente, molti analisti credono che possa raggiungere un potenziale di 100x.

