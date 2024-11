Sanfront in festa: nel weekend si celebrano le associazioni e la fiera di San Martino

I riflettori stanno per accendersi su Sanfront che domenica 10 novembre darà il via alla prima edizione della Fiera di San Martino e Festa delle Associazioni. Nel corso della giornata tifosi e appasionati potranno assistere alla competizione amatoriale a squadre dei Buscatè allo Sbaraglio in piazza Statuto. Alle ore 9.30 in collaborazione con l’associazione VESULUS sara’ possibile partecipare all’escursione guidata fino alla borgata museo di Balma Boves con ritorno in paese per il pranzo facoltativo e convenzionato sotto l’ala.

Alle ore 9.30 inaugurazione e taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e alle ore 10 in piazza Ferrero ritrovo associazioni e raduno dei “Martino” con la classica foto di rito. Santa Messa alle ore 10.30, dopo la funzione in Piazza Statuto sara’ consegnata la Costituzione italiana ai diciottenni.

Presso l’ala comunale polenta e cumpanari (senza prenotazione fino ad esaurimento), gofri, birre artigianali e in piazza golosita’ tipiche delle nostra vallate mondaj , mustacioi , frittelle , amaretti, friceuj ed Marì, prodotti De.Co di Sanfront te’ caldo, vin brule’. I volontari della Biblioteca comunale di Sanfront alle ore 10.00 offriranno ai piccoli nati nel 2023 il libro dono ed alle ore 14.30 animeranno l’ambiente con una divertente lettura animata.

Durante tutto l’arco della giornata Cross Booking , dimostrazioni AIB, Truccabimbi, dimostrazioni di pallavolo e per la gioia dei bambini sara’ presente un Gonfiabile , torte e lavoretti proposte dai bimbi dell’asilo infantile, scatolata dei ragazzi della scuola primaria ed esposizione di manufatti realizzati dagli ospiti della casa di riposo. In piazza Ferrero dalle ore 15 protagonisti gli “Enca’ Sonar” che accompagneranno i “Balerin del Bal Veij” e tutti coloro che vorranno unirsi nei tradizionali balli occitani.

Lungo la piazza centrale l’intrattenimento musicale sara’ garantito dalla “Cricca dij Mes-cia’”e dalle esibizioni dei musicisti dell’istituto musicale Il Madrigale. Per concludere alle ore 16 i commercianti delle varie attivita’ del paese collaboreranno sul palco insieme a modelle e modelli sanfrontesi per presentarci “Sfila Sanfront”. Lungo Corso Marconi faranno da cornice alla manifestazione bancarelle di hobbisti , stand di prodotti artigianali ed espositori provenienti dalla nostra provincia e non solo. Sanfront vi aspetta!