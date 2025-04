Cuneo, il Museo Diocesano si avvicina alla Pasqua tra presentazione di libri ed eventi

| La vera storia del tesoro della Quarta Armata

Presentazione del libro di Riccardo Rossotto a cura dell’Associazione Insieme di Cuneo in collaborazione con A.C.L.I. Cuneo A.P.S..

Riccardo Rossotto, nel suo nuovo libro “La vera storia del tesoro della Quarta Armata”, ha recuperato il memoriale del generale Operti, che racconta in dettaglio questa storia e finalmente permette di conoscere la storia anche dal punto di vista di uno dei suoi controversi protagonisti. Il libro cerca di rispondere ad alcune domande cruciali: dove siano finiti quei milioni di lire appartenenti allo Stato italiano, chi siano stati i protagonisti di quegli eventi che per decenni hanno scatenato polemiche, leggende metropolitane, ricostruzioni più o meno fasulle, scandali, processi penali e amministrativi. Il libro racconta le peripezie di quella cassa che solo in parte, nel maggio del ’45, fu restituita alla Banca d’Italia, con un finale però imprevedibile che il memoriale di Operti finalmente oggi svela. Una storia appassionante, quasi un giallo, che fornisce, tra l’altro, un affresco inedito del contesto resistenziale in essere nel Piemonte meridionale tra il ’43 e il ’45.

Cuneo |Museo diocesano San Sebastiano

3 aprile | ore 18.00

Ingresso libero sino a esaurimento posti



|Meditazione in musica

A corollario dell'esposizione delle opere di Basso Sciarretta viene proposto un momento di meditazione in musica nella chiesa di San Sebastiano, con riflessioni e accompagnamento musicale a cura dell'Istituto diocesano di musica sacra "Gianfranco Agamenone".

Cuneo| Chiesa di San Sebastiano

6 aprile 2025 | ore 16.00

Partecipazione libera



| La Speranza oltre il muro

“Pasqua è speranza oltre i muri dell'egoismo e la ferocia delle guerre. Ecco la Pasqua di Cristo, ecco la forza di Dio: la vittoria della vita sulla morte, il trionfo della luce sulle tenebre, la rinascita della speranza dentro le macerie del fallimento” (Papa Francesco, Santa Pasqua 2024). In questo laboratorio proveremo ad abbattere i muri e a creare speranza, come? Con l’arte. Stando insieme ci lasceremo ispirare da una Via Crucis artistica realizzata con la cartapesta colorata, per poi lasciar spazio a ciascuno di disegnare e dare forma in modo personale ad una di queste scene.

L’attività, gratuita, è realizzata con fondi 8x1000.

L'iniziativa fa parte di Disegniamo l’arte, lo speciale appuntamento pensato per avvicinare bambini e bambine ai musei attraverso il disegno e la creatività. Promosso dall’Associazione Abbonamento Musei, realtà no profit che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, questo weekend di primavera è un’occasione per i piccoli visitatori e le piccole visitatrici per scoprire i musei, le opere, gli spazi e le architetture attraverso il linguaggio che meglio conoscono e apprezzano: quello del disegno

Grazie alla partnership con CARIOCA, i piccoli partecipanti avranno a disposizione tutto il materiale necessario per esprimere la propria creatività e dare vita alle loro visioni artistiche. Ad ognuno sarà consegnato un buono sconto del 20% su tutto il catalogo CARIOCA.COM