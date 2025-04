Limone Piemonte saluta l'inverno con Radio Italia party: musica, festa e vibes ad alta quota

Prima di chiudere la stagione sciistica, c’è un’ultima imperdibile occasione per vivere la montagna tra musica e divertimento. Sabato 5 aprile 2025, nel cuore delle montagne di Limone Piemonte, va in scena il Radio Italia Party, un esclusivo dancefloor ad alta quota.

Atmosfera unica, vibrazioni contagiose e il sound inconfondibile di Radio Italia per un pomeriggio all’insegna dell’energia pura. A scaldare l’atmosfera ci pensa Paoletta, storica voce del mattino di Radio Italia, che con il suo DJ-set esclusivo farà risuonare le hit italiane più amate, remixate e mashuppate dai migliori producer del momento. Dalle 14:30 un’ora e mezza di musica travolgente, perfette per cantare e ballare con lo spettacolare scenario delle montagne sullo sfondo.

E per entrare subito nel mood giusto, già dall’orario di pranzo un Dj Resident del Bar Laghetti – location scelta per l’evento – inizierà a mettere musica con i vinili, scaldando l’atmosfera in attesa dell’arrivo di Paoletta. Situato nella zona di arrivo della cabinovia Severino Bottero, Bar Laghetti è un punto di riferimento per sciatori e amanti della montagna, il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata sulle piste. In occasione dell’evento, questo accogliente après -ski si animerà con la musica di Radio Italia, regalando un’atmosfera vivace e coinvolgente, perfetta per celebrare l’ultimo grande appuntamento della stagione. Facilmente raggiungibile sia con gli sci che a piedi, Bar Laghetti offre un'ambientazione autentica e informale, perfetta per ballare e divertirsi immersi nello spettacolare scenario delle Alpi Marittime.

Radio Italia Party - Limone Piemonte

· Sabato 5 aprile 2025

· Dalle 14.30 alle 1c.00 Dj- set Paoletta

· Dall’orario di pranzo Dj Resident del Bar Laghetti

· Location: Bar Laghetti, zona di arrivo della cabinovia Severino Bottero