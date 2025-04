Nuovo show cooking di Campagna Amica al Baladin di Cuneo con il Castelmagno DOP

Nuovo show cooking Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, che domani, giovedì 3 aprile alle ore 18, celebrerà uno tra i formaggi più rinomati d’Italia, il Castelmagno DOP, eccellenza della valle Grana, frutto di storia e tradizioni contadine che si tramandano sin dal XII secolo.

Un appuntamento imperdibile per scoprire come nasce il “re dei formaggi” e quali sono le sue peculiarità, grazie ai racconti di Emily Falco, che, insieme ai fratelli Elia e Dennis e alla mamma Bruna, gestisce a Monterosso Grana l’azienda agricola nonché agriturismo Il Falco, appartenente al circuito Campagna Amica.

“Come da disciplinare di produzione, produciamo il Castelmagno esclusivamente con il latte crudo – spiega Emily Falco – che otteniamo mungendo due volte al giorno le nostre vacche di razza Pezzata Rossa. Dopo la lavorazione mettiamo le forme a stagionare per almeno due mesi, fino a un anno e più. Quello che ne risulta è un formaggio delicato e fine nelle forme fresche, più saporito e piccante in quelle via via più stagionate. La presenza di venature blu-verdi sulla crosta o tra eventuali spaccature indica lo sviluppo naturale delle muffe che contraddistinguono i formaggi erborinati”.

Durante la serata, chef e cuochi del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione si cimenteranno nella preparazione in diretta di tre ricette creative che i partecipanti potranno gustare in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

“Un’occasione – sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – per scoprire più da vicino una delle produzioni più tipiche del Made in Cuneo, di apprezzarne la storia, oltre che la bontà unica. La voce dei nostri produttori è ciò che avvicina maggiormente i cittadini alle realtà agricole che costellano il nostro territorio, generando così consumi genuini, sostenibili e consapevoli”.

Appuntamento, dunque, per giovedì 3 aprile alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).