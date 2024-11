Bra, entra in consiglio Francesco Racca

Il Consiglio comunale di Bra - riunito in sala Achille Carando martedì 29 ottobre scorso - ha proceduto con la surroga della consigliera Anna Messa (Forza Italia - Noi Moderati - PPE - Berlusconi) che nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni dalla carica per ragioni personali. Al suo posto è entrato a far parte dell’assemblea (e di tutte le commissioni consiliari di cui la Messa era componente) Francesco Racca, primo dei non eletti nella stessa lista alle ultime elezioni comunali del 10-11 giugno scorso, con 91 preferenze nelle urne.

Unanime il ringraziamento ad Anna Messa, contestualmente all’augurio di buon lavoro a Francesco Racca da parte di Davide Tripodi e Sergio Panero, consiglieri del Polo Civico Bra Domani.

“Anna è stata e continua ad essere una presenza preziosa, un esempio di dedizione e umanità di cui tutti noi siamo orgoglosi. Nel 2002 è stata insignita della nomina di Cavaliere della Repubblica e ha sempre portato con se la forza e l’esperienza di una vita dedicata al volontariato, dove l’attenzione verso gli altri è sempre stata il suo principio cardine. Nel ruolo di consigliera comunale - dichiara Davide Tripodi - ha offerto alla comunità una competenza straordinaria in ambito socio assistenziale e nel volontariato. Un impegno sincero e instancabile che l’ha portata qualche anno fa ad ottenere anche l’alta onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica. Con le sue dimissioni lascia un contributo che resta una risorsa inestimabile, non solo per la nostra coalizione di centro destra ma per l’intera comunità, oltre ogni schieramento politico. E con lo stesso sentimento di stima e amicizia diamo il benvenuto a Francesco Racca - aggiunge Tripodi - compagno di viaggio di molte battaglie politiche, attualmente coordinatore cittadino di Forza Italia. Avvocato di grande esperienza, studioso di storia e con una grande passione per la politica. ha sempre avuto uin ruolo importante all’interno della compagine del Polo Civico Bra Domani e sono sicuro che porterà dedizione e impegno nel nuovo incarico e che insieme a tutta la minoranza potremo continuare a lavorare insieme per il bene della nostra città”.