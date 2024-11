Liceo Musicale di Cuneo: mercoledì 13 novembre scuola aperta

Mercoledì 13 novembre dalle ore 14:30 alle 16:30 il Liceo Musicale di Cuneo apre le porte ai ragazzi delle scuole medie che nel mese di gennaio 2025 dovranno scegliere quale scuola frequentare nel prossimo anno scolastico. Sarà un’occasione per visitare i laboratori, ascoltare alcune esecuzioni strumentali e del coro, inoltre sarà possibile incontrare i docenti per conoscere più da vicino la scuola.

Il Liceo Musicale, oltre a dare una formazione generale di base liceale che permette ai ragazzi di accedere a qualsiasi indirizzo universitario, ha l’obiettivo di formare lo studente nello studio di due strumenti (principale e complementare). Inoltre fornisce buone basi teoriche sulla composizione musicale e sulle nuove tecnologie musicali (utilizzo del computer nella scrittura musicale, sound design e registrazione musicale).

L’offerta formativa prevede la scelta da parte dello studente di due strumenti musicali tra pianoforte, chitarra, percussioni, violino, violoncello, viola, contrabbasso, flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, corno, arpa, fisarmonica e canto. Gli studenti del Liceo Musicale sono coinvolti in numerosi eventi musicali, concerti e scambi in Italia e all’estero come solisti in formazioni da camera, orchestrali e corali. Il programma di studio include, oltre alla pratica dello strumento, una vasta conoscenza nei vari ambiti musicali, in modo da ampliare le possibilità degli studenti al termine dei cinque anni.

Per conoscere meglio il Liceo Musicale, è sufficiente partecipare a una delle giornate di scuola aperta. La seconda di svolgerà mercoledì 13 novembre, presso di Corso De Gasperi a Cuneo, in orario 14:30-16. Le successive sono in programma per venerdì 6 dicembre e lunedì 13 gennaio 2025, entrambe presso la sede di corso De Gasperi dalle ore 14.30 alle 16.30. Durante l’ultimo incontro ci sarà una simulazione del test di ammissione.

Sul sito web https://www.bianchivirginio.it/mus/ è possibile provare la simulazione del test dello scorso anno. Occorre prenotare la visita inviando una mail a elda.giordana@bianchivirginio.it a cui ci si può rivolgere anche per chiedere ulteriori informazioni.







Di seguito gli appuntamenti dove sarà possibile ascoltare l’orchestra e il coro dei ragazzi del Liceo Musicale:

- 22 novembre l’orchestra e il coro saranno impegnati al teatro Milanollo di Savigliano dove suoneranno per le scuole della città. Sono previsti alcuni incontri con le scuole medie per far conoscere più da vicino la scuola.

- 30 novembre presso la sala Ghisleri di Mondovì alle ore 21, il coro eseguirà un concerto corale con musiche di Bach, Mendelssohn, brani del repertorio gospel e natalizio.

- domenica 15 dicembre alle ore 16 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Cuneo sarà la volta del tradizionale concerto di Natale oQerto alla cittadinanza con l’intervento del coro e dell’orchestra