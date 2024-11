Cheerleading: Aster Cheer, sette atleti convocati in Nazionale

Durante il ponte dal 1° al 3 novembre, si sono svolte le ultime selezioni per entrare a far parte delle squadre italiane di cheerleading per il 2025.

Le prime fasi di selezione si erano già tenute nel weekend del 28-29 settembre, seguite da una seconda tornata nel weekend del 19-20 ottobre. L'affluenza è stata notevole, con atleti provenienti da tutta Italia. Si è trattato di un'importante opportunità, in quanto per la prima volta è stata aperta la selezione per formare la squadra "All Girl", composta esclusivamente da ragazze. Questo ha suscitato grande entusiasmo e una partecipazione numerosa. É anche un grande passo verso la crescita del cheerleading in Italia, con un aumento delle squadre e partecipazioni internazionali. Questo evento sottolinea ulteriormente la volontà delle società e degli atleti di affermarsi sulla scena mondiale.

Tra i selezionati, sette atleti della società Aster Cheer hanno superato le prove: Matilde Bergese, Anna Bottasso, Eleonora Ciacci, Francesca Giordano, Nicola Giordano, Cristiana Pasquale e Carola Risso.

Le sei ragazze faranno parte del team "Senior All Girl Elite", mentre Nicola Giordano è stato selezionato per la squadra "Senior Coed Elite".

La rappresentanza della società Aster si conferma significativa, portando alto il tricolore. Nell'aprile 2025, entrambe le squadre voleranno a Orlando, in Florida (USA), per partecipare agli ICU Worlds 2025, i campionati mondiali di cheerleading, dove si confronteranno e competeranno con atleti provenienti da tutto il mondo. Sarà un'esperienza unica, il coronamento di tanti sogni per questi giovani atleti, che vedranno concretizzarsi l'opportunità di rappresentare l'Italia su un palcoscenico mondiale come gli ICU Worlds 2025. Per loro, partecipare a una competizione così prestigiosa non è solo un riconoscimento del talento e del duro lavoro svolto fino a questo punto, ma anche un'occasione irripetibile di crescita personale e sportiva.

Nei prossimi mesi, li attende un percorso di preparazione estremamente intenso e impegnativo, che richiederà dedizione, disciplina e spirito di squadra. Ogni allenamento sarà mirato a perfezionare tecnica, coordinazione e capacità di squadra, affinché possano competere ai massimi livelli contro le migliori formazioni del mondo. Questa sfida li porterà a spingersi oltre i propri limiti, puntando a traguardi ambiziosi e cercando di realizzare i propri sogni sportivi.

Giacomo Bassignano, il presidente di Aster, inoltre afferma: “Sono molto orgoglioso delle ragazze e dei ragazzi, di Nicola, che ci sono riusciti a qualificarsi per questo team Italia. Voglio ringraziare tutti per l’impegno che ci hanno messo, che ci hanno provato, che hanno dato il massimo e ha pagato l’impegno degli ultimi anni. Soprattutto per una squadra giovane come e la nostra, che è solo al terzo anno di attività appena iniziato, avere già tutti questi atleti in nazionale è sinonimo del fatto che stiamo facendo un bel lavoro e in particolare gli allenatori che hanno veramente fatto un gran lavoro per arrivare a questo risultato. Quindi ringrazio in particolare Andrej Nedeljkovic e Spela Slejko per il lavoro che stanno svolgendo e Cristiana Pasquale in particolare che oltre a essere il nostro capo allenatore è anche atleta, anche lì in nazionale, quindi riesce a fare entrambe le cose con ottimi risultati da entrambe le parti.”

Conclude dicendo: “Auguro a tutti un grande in bocca al lupo in vista dei mondiali dove sicuramente daranno il massimo e faranno bene, rappresenteranno al meglio la nostra nazionale italiana in uno sport in cui siamo comunque in crescita e che si sta sviluppando molto negli ultimi anni.”

