Volley Femminile - Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con “TIME OUT”; Ospiti Emanuele Aime, Bibiana Guzin e Pier Domenico Ravera

Questa sera riflettori puntati su “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News, giunto alla quarta puntata stagionale. Tanti approfondimenti anche in questo nuovo appuntamento, che vedrà come ospite in studio il vice allenatore della Honda Olivero Cuneo Emanuele Aime. Con il giovane tecnico si parlerà anche del primo successo ottenuto in campionato dalle “Gatte”.

Con il direttore generale della Bam Mondovì Pier Domenico Ravera, invece, si parlerà del difficile momento che stanno attraversando le pumine in questo avvio di stagione. Dalla Sicilia è previsto il collegamento con la giovane e talentuosa Bibiana Guzin, centrale della Akademia Sant’Anna Messina, prossima avversaria del Mondovì.

Nel corso del programma andranno in onda le interviste con Anastasiia Kapralova (Honda Olivero Cuneo), Sofia D’Odorico (Wash. Pinerolo), Silvia Bussoli (Wash. Pinerolo), Federica Pelloni (Uyba), Giorgia Frosini (Uyba), Fatim Kone (Futura B.A.), Greta Catania (BAM Mondovì). Ritorna anche la rubrica "Ricetta del Campione", con una dolce golosità preparata da Bianca Orlandi e Valentina Brandi della Futura Giovani Busto Arsizio.

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulle home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook.