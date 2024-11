La studentessa Laura Benzo del Baruffi di Ceva vince la 22esima edizione della borsa di studio “Oscar Rubba”

Era il 3 novembre 2000 quando Oscar Rubba, ex studente dell’indirizzo Geometri del Baruffi di Ceva, perdeva la vita in un tragico incidente sul lavoro. Proprio per tenere viva la memoria di Oscar e per far riflettere le nuove generazioni sul delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, da 22 anni la famiglia Rubba offre una doppia borsa di studio agli studenti dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (CAT): una dedicata proprio al tema della sicurezza nei cantieri edili, l’altra rivolta invece ai migliori progetti edilizi.

Vincitrice della borsa dedicata alla sicurezza è risultata Laura Benzo (classe 4^ CAT, di Perlo), mentre per il miglior progetto sono risultati vincitori Alex Bracco (classe 4^ CAT, di Lisio) e Cristian Sfirnaciuc (classe 5^ CAT, di Bagnasco).

Alla premiazione, avvenuta lunedì 4 novembre, ha preso parte, oltre alla famiglia Rubba, anche l’ex Dirigente Scolastico Sandro Castagnino, preside negli anni di Oscar al Baruffi, il quale ha ricordato l’importanza del tema della sicurezza sul luogo di lavoro: proprio tragedie come quelle di Oscar hanno sensibilizzato il Ministero dell’Istruzione ad introdurre una nuova materia, “Gestione del cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro”, nell’indirizzo di studi del corso Costruzioni, ambiente e territorio, che i ragazzi svolgono nel triennio. L’ex dirigente ha inoltre ricordato l’impegno di Oscar al Baruffi, nel ruolo di Rappresentante di Istituto, mentre la professoressa Lorella Franco, docente di Oscar e oggi in pensione, ha invece voluto ricordare la passione di Oscar per la progettazione edilizia.

L’Istituto Baruffi e la Dirigente Scolastica, Antonella Germini, intendono ringraziare la famiglia Rubba per aver voluto ricordare anche quest’anno Oscar, elargendo la borsa di studio in favore degli alunni più meritevoli del triennio CAT.