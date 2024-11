Una pergamena del 1153 torna a Cherasco: ritrovamento storico grazie ai Carabinieri

Oggi, 9 novembre 2024, alle ore 17:00, nel Salone Consiliare di Cherasco, città insignita della Medaglia d’Argento al Valor Civile, è stato ufficialmente restituito un prezioso frammento di storia: una pergamena del 1153, trafugata dagli Archivi di Cherasco nel lontano 1973. Questo importante ritrovamento è il risultato di indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino e coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti.

Il recupero è iniziato grazie alla segnalazione dei responsabili degli archivi e musei di Cherasco, che avevano individuato la pergamena in vendita su una rinomata casa d'aste estera. Da lì, un’inchiesta investigativa e diplomatica ha preso piede, guidata dai Carabinieri del Nucleo di Torino, che con l’aiuto della magistratura hanno accertato l'identità del documento rubato grazie a dettagli distintivi, come un errore nella data e una numerazione riferibile a un’antica classificazione.

Attraverso canali di cooperazione internazionale attivati dal Comando Carabinieri TPC, e facendo riferimento alla Convenzione UNESCO del 1970 contro l’importazione, esportazione e trasferimento illecito di beni culturali, la casa d'aste e il venditore privato hanno optato per una risoluzione extragiudiziale, consentendo la restituzione della pergamena all'Italia e, quindi, a Cherasco.

Il documento, firmato dal Vescovo Uguccione di Vercelli il 26 giugno 1153, rappresenta un atto con cui l'autorità canonica risolveva una disputa tra i canonici di Casale (oggi Casale Monferrato) e quelli di Torcello. Faceva parte di un insieme di documenti della collezione del Museo Civico “Adriani” di Cherasco, di cui fu denunciato l’ammanco nel 1973. Alcuni testi erano già stati recuperati l'anno successivo, ma restavano all’appello ancora diversi documenti.

Per celebrare il 781° “Compleanno della Città” di Cherasco, fondata il 12 novembre 1243, la pergamena sarà esposta al pubblico nel Salone Consiliare del Comune, in una cerimonia speciale con la presenza del Soprintendente Archivistico e Bibliografico per il Piemonte e la Valle d’Aosta e dell’Arma territoriale. Un momento di grande importanza per la città, che potrà riabbracciare un tassello del proprio passato, riportato a casa grazie a un’indagine paziente e alla collaborazione internazionale.

