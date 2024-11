Buon compleanno Caffè Bruno: ieri sera la festa per i 160 del locale cuneese

Davvero tanti i cuneesi che, ieri sera, non sono voluti mancare alla festa del compleanno numero 160 del Caffè Bruno, il bar più antico della città, in via Roma 28, proprio sotto il Municipio.

Dalla sindaca a numerosi amministratori cittadini a tanti clienti e amici, è stato un via vai continuo di persone, che hanno voluto festeggiare assieme a Claudio Serale, il titolare, e al figlio Samuele.

Stuzzichini, open bar e musica nel dehor allestito sulla via, con tanto divertimento fino ad oltre la mezzanotte.

Nel video il titolare Claudio Serale e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero