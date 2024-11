Open day per visionare il Progetto Preliminare di Revisione del Piano Regolatore di Mondovì

Nell’ottica di accrescere la partecipazione della cittadinanza attraverso una condivisione preventiva di alcune scelte strategiche, l’Amministrazione comunale ha organizzato per il prossimo 19 novembre un open day rivolto a tutti coloro che vorranno prendere visione del Progetto Preliminare di Revisione del Piano Regolatore Comunale vigente.

In particolare, sarà possibile incontrare la professionista incaricata della redazione del progetto stesso nella Sala riunioni del Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese (corso Statuto 15, porta vetrata dopo gli uffici postali di Breo) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.



Al fine di minimizzare le attese di ciascun utente interessato, inoltre, sarà possibile richiedere un orario specifico di consultazione, equivalente ad una priorità d’ingresso, telefonando al numero 0174.559273. In tal senso, si ricorda infine che il prossimo 3 dicembre scadrà il termine ultimo per formulare osservazioni (scritte nel pubblico interesse) riferite agli ambiti e alle previsioni del sopracitato Progetto Preliminare. Le stesse dovranno essere indirizzate al Comune di Mondovì - Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese - Area Gestione del Territorio, via posta ordinaria o all’indirizzo telematico comune.mondovi@postecert.it.