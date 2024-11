Scontro tra due auto in via Rocca a Passatore: quattro feriti, due sono gravi

Violento scontro tra due vetture in via Rocca a Passatore, all'altezza della rotonda verso Roata Rossi. Ci sono quattro persone ferite, di cui due in gravi condizioni (codice rosso). Altri due feriti sono invece in condizioni di media gravità, in codice giallo.

Sul posto due ambulanza medicalizzate e i vigili del fuoco con la prima partenza, che hanno provveduto ad estricare i feriti dalle lamiere delle auto per affidarli ai sanitari.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.