Iscriviti a Elettronica ed Elettrotecnica – Curvatura Smart City dell’ITIS Delpozzo di Cuneo

Nel nostro corso di Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Smart City avrete l'opportunità di trasformare le vostre idee in realtà!

Immaginate di progettare sistemi elettrici che rendano le città del domani più intelligenti, ecologiche e sicure.

In questo Corso di studi imparerete a usare tecnologie innovative, a lavorare con i circuiti di robotica industriale avanzata, e a capire come funzionano gli oggetti connessi che ci circondano. Se siete curiosi, creativi e volete fare la differenza, questo è il corso che fa per voi!

Diventate i protagonisti della rivoluzione: le città del futuro vi aspettano!