Grande successo per i laboratori dedicati ai primini dell’Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi. Martedì scorso il primo dei dieci appuntamenti in programma per i liceali delle classi prime, che a avranno l’opportunità di approfondire temi e discipline non sempre presenti nel loro indirizzo di studio, come diritto e informatica.

L’anno scolastico infatti, grazie si fondi del PNRR e all’iniziativa dei docenti di Istituto, è iniziato con importanti novità didattiche: 4 PROGETTI LABORARORIALI school Law, school Robot & AI, school Writer e School Lab.

I primi due laboratori sono appena partiti in entrambe le sedi della scuola e hanno visto la partecipazione di ben 61 studenti, 39 a Savigliano e 32 a Racconigi.

Si tratta di percorsi facoltativi, quindi extrascolastici, che si svolgono però in orario mattutino, al termine delle lezioni curriculari.

Studenti di classi diverse si cimenteranno con argomenti attuali e avvincenti, come quelli legati all’intelligenza artificiale, declinati nei diversi ambiti disciplinari, dalle applicazioni giuridiche al robot Nao, ospite d’onore dell’Arimondi Eula.

Nel prossimo quadrimestre sarà poi la volta del laboratorio di scrittura creativa e giornalismo e dei laboratori scientifici, che condurranno gli studenti in un percorso alla ricerca delle meraviglie della Chimica, della Biologia e della Fisica.

I prossimi appuntamenti di Porte Aperte sono a Racconigi, piazza Muzzone n. 6 domenica 10 novembre p.v. con orario 10.00-12.30 e 14.30-18.00 e Savigliano, piazza Baralis n. 4/5 sabato 23 novembre p.v. con orario 9.30-13.00