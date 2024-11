L'Inalpi Arena si colora di arancione per Sinner, Carota Boys: "Contro de Minaur buone chance"

Sale l'attesa per il debutto questa sera di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024, che all'Inalpi Arena affronterà Alex de Minaur. L'italiano, al momento numero uno al mondo, è il favorito nello scontro contro l'ottavo nel ranking.

A poco più di due ore e mezza dalla partita ci sono lunghe code di persone in attesa di entrare al Fan Village. Moltissimi quelli che hanno scelto di indossare magliette, cappellini, parrucche e perfino giacche arancioni in omaggio e supporto a Sinner.

A tifare per Sinner gli immancabili Carota Boys, che commentano: "Siamo molto positivi: per Jannik è un debutto importante. Se inizi bene il girone, sei già a metà dell'opera". "Contro de Minaur - aggiungono - ha buone chance, così come con gli altri sfidanti del girone. Siamo fiduciosi: è vero che ogni partita è a sé partita, ma qua ha il supporto del pubblico di casa e per Sinner è un buon momento".