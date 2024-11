Nuovo allarme furti a Beinette: rafforzata la sorveglianza

Il sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio, ha lanciato un nuovo allarme alla cittadinanza dopo un fine settimana caratterizzato da segnalazioni di furti e movimenti sospetti. “Durante il fine settimana si è verificato un furto in zona San Bernardo e in giornata si sono avvistate persone sospette in paese”, ha dichiarato il primo cittadino, che ha aggiunto: “Si raccomanda la massima attenzione, soprattutto in orario preserale e serale.”

La situazione ha spinto il sindaco a richiedere un intervento più incisivo sul territorio. “Sono state avvisate le Forze dell’Ordine ed ho richiesto un potenziamento dei pattugliamenti sul nostro territorio”, ha sottolineato Busciglio.