Savigliano in lutto per la scomparsa di Rita Biga, volontaria instancabile di “Oasi Giovani”

Savigliano e l’associazione Oasi Giovani piangono l’improvvisa scomparsa per Rita Biga in Tavella.

La donna, 69 anni, è mancata ieri, domenica 10 novembre all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Rita Biga era una persona molto conosciuta e stimata a Savigliano dove si prodigava nel volontariato era membro del Consiglio d'amministrazione e infaticabile volontaria dell’associazione Oasi Giovani nata per promuovere lo sviluppo e l'inserimento nel tessuto sociale d di bambini e giovani da 0 a 18 anni e in particolare della scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso progetti e servizi che puntano a sostenere la loro educazione.

Rita Biga era entrata a far parte del Cda nel 2021, dopo essersi avvicinata al mondo di Oasi Giovani prestando il proprio impegno nella sartoria sociale ‘Oasi del cucito’. Da lì era iniziata una lunga attività di volontariato quotidiano, proseguita nell'ambito della segreteria, dove si occupava, tra le altre cose, della gestione delle rette dei micronidi e dei bonus per le famiglie.

Dotata di grande empatia, collaborava anche con il Centro educativo post-scolastico, organizzando attività e lavori manuali per i ragazzi, da cui era particolarmente ben voluta.

“È un grande dolore per il nostro ente la scomparsa di Rita Biga – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Con il suo impegno quotidiano era una risorsa concretamente preziosa, in tutti gli ambiti in cui operava. E con la sua costante opera di volontariato, pragmatico e silenzioso, incarnava perfettamente lo spirito di Oasi Giovani. La sua presenza mancherà non poco a tutto il nostro ente». «Partecipiamo – conclude – al grande dolore dei suoi familiari per l'improvvisa e prematura perdita che li ha colpiti".

Dal centro educativo saviglianese dedicato ai giovani scrivono: “Ciao Rita, in questi anni all'Oasi sei stata per noi un dono speciale ––. Ti ringraziamo per la tua presenza e il tuo sorriso, per il tempo, la disponibilità e la tua creatività. Da lassù proteggi i nostri bimbi e la nostra attività. Ci mancherai”.

Lascia il marito Franco, i figli Luca con Elisa e Marta con Mattia, i nipoti Allegra Celeste e Leo, i fratelli Beppe e Silvestro, le cognate, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo a Savigliano, domani martedì 12 novembre alle 14,30, nella chiesa di San Pietro con partenza alle 13,40 dall'ospedale Santa Croce di Cuneo.

II rosario sarà recitato questa sera, lunedì 11 novembre alle 19 in San Pietro.

Dopo il rito funebre la salma sarà trasferita al Tempio crematorio della città di Bra.

I familiari, nel ringraziare per la vicinanza e l’affetto dimostrato, hanno chiesto che non vengano offerti fiori, ma opere di bene in memoria di Rita.