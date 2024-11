Al via la 3ª edizione di “Biblioteche in Festa”: anteprima con Gad Lerner e Domenico Quirico

Tre diversi focus group dedicati al ruolo strategico delle biblioteche e ai percorsi di confronto tra amministratori e tecnici sul futuro dei servizi bibliotecari. Questo, in breve, l’obiettivo dei tre incontri svoltisi nelle scorse settimane a Monforte d’Alba, Carmagnola e Fossano, preambolo della terza edizione di “Biblioteche in Festa” l’innovativo format culturale ideato e promosso dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e da “Progetto Cantoregi”, con il sostegno del Comune di Savigliano, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, Cuneo, Fossano e Savigliano e con il patrocinio della Provincia di Cuneo, dell’Università degli Studi di Torino e dell’Associazione Italiana Biblioteche.



Una manifestazione pensata per rimettere al centro i libri, i luoghi che li ospitano e le persone che se ne prendono cura, che vivrà la sua anteprima sabato 16 novembre alle ore 14.30 nella Sala Rossa del Centro Incontri della Provincia di Cuneo in seno a “Scrittorincittà”, con l’evento “Le Biblioteche: un bene ed un valore per il futuro” al quale prenderanno parte Piero Dorfles e Loredana Pilati. Domenica 17 novembre, invece, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Alliaudi di Pinerolo, spazio a Gad Lerner in dialogo con Franco Milanesio a partire dal libro “Gaza. Odio e amore per Israele”. Lunedì 18 novembre, ancora, alle ore 21.00 nel Salone San Giuseppe di Marene, Gian Mario Ricciardi intervisterà Domenico Quirico sul suo ultimo libro “Kalashnikov”. Giovedì 21 novembre alle ore 17.30, infine, di nuovo nei locali della Biblioteca Alliaudi di Pinerolo, Valentina Pazè dialogherà con il magistrato Ennio Tommaselli a partire dal libro “Uno come tanti”.



Un’anteprima corposa, insomma, che lascerà poi spazio alle decine di eventi previsti tra le province di Cuneo, Asti e Torino dal 22 al 30 novembre. «Siamo felici del percorso intrapreso in questi anni. volto a creare un evento capace di riavvicinare le persone alla lettura e all’ascolto. Presentare l’edizione 2024 in un palcoscenico di prestigio come “Scrittorincittà”, inoltre, amplifica lo spirito della nostra iniziativa, mettendo a sistema due importanti eventi culturali complementari l’uno all’altro e dimostrando, ancora una volta, come la letteratura possa davvero rappresentare uno straordinario motore di crescita per l’intera società» il commento condiviso di Terre dei Savoia e Progetto Cantoregi.



Nei prossimi giorni sul sito www.leterredeisavoia.it e sui rispettivi canali social, verrà reso disponibile il calendario completo delle iniziative. Per eventuali informazioni: bibliotecheinfesta@gmail.com.