A Ormea il secondo laboratorio di educazione ambientale

Domenica 17 novembre nelle ex-Scuole di Via Dott. Bassi a Ormea, al via il secondo laboratorio di educazione ambientale dedicato ai più piccoli.

A partire dalle ore 14.00, in compagnia di Letizia Carugati, illustratrice del libro “La macchia” di Chiara Besozzi Valentini, si gioca parlando di ambiente attraverso una lettura animata, una visione delle tavole originali e un laboratorio creativo pittorico a tema ambientale.

A seguire presso il Nuovo Cinema Ormea, alle 16:30 proiezione del film d’animazione “Ainbo- spirito dell’Amazzonia”, con il quale si conclude una giornata di riflessione su temi importanti.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita – prenotazione obbligatoria al numero 389 255 9948

L’iniziativa, realizzata da L’IPPO - creAttivo in collaborazione con Nuovo Cinema Ormea, Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, si inserisce nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra E Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.

Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.