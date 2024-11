Bra: Rotary e Lions hanno ricordato Ascanio Sobrero, il primo chimico che sintetizzò la nitroglicerina

Cultura e socialità. Parole chiave della serata organizzata dal Rotary Club Bra Distretto 2032 e dal Lions Club Bra Host. Un’iniziativa nata per consolidare l’amicizia tra i due sodalizi, impegnati concretamente al servizio del territorio. L’intermeeting, tenutosi giovedì 7 novembre presso il ristorante “La Porta delle Langhe” di Cherasco, si è aperto con i saluti di Roberto Costamagna, presidente del Lions Club Bra Host e Vincenzo Peisino, presidente del Rotary Club Bra.

All’evento è intervenuto il professore Ferdinando Sobrero, discendente del chimico Ascanio Sobrero, che per primo sintetizzò la nitroglicerina e del quale ha ripercorso le tappe più significative. Durante la dissertazione, l’ospite d’onore ha evidenziato l’importante ruolo di Ascanio Sobrero come organizzatore e promotore delle ricerche scientifiche e soprattutto della tecnologia applicata, cioè l’impiego della scienza nei settori dell’industria, dell’economia, delle comunicazioni e in molti altri ambiti. Al famoso chimico, convinto che la scienza dovesse essere a disposizione di tutti e non sfruttata commercialmente, in osservanza degli alti ideali dell’Ottocento, si deve l’invenzione della nitroglicerina, importantissimo esplosivo, ma anche vaso dilatatore, conosciuto con il nome di trinitrina, usato ancora oggi in cardiologia.

La serata si è conclusa con il ringraziamento al qualificato relatore che, attraverso un ricco racconto, permeato di storia e di aneddoti, ha reso estremamente interessante l’appuntamento.