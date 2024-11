Cuneo, il quartiere Centro pensa alle elezioni del suo comitato: due appuntamenti per conoscere i candidati

In vista delle elezioni suppletive del quartiere Cuneo Centro, si propongono due appuntamenti per conoscere i candidati e le candidate a rappresentare la voce del quartiere. Mercoledì 13 novembre al Cafè Bontà in via Silvio Pellico e lunedì 18 novembre presso Famù al Parco della Resistenza, entrambi dalle 18 alle 20.

L'occasione consentirà di conoscere chi si è candidato e di confrontarsi sui bisogni della cittadinanza in una modalità informale e colloquiale. L'accesso ai locali e al confronto è libero, i candidati avranno a disposizione alcuni buoni aperitivo per accompagnare le conversazioni. Ricordiamo che possono votare, residenti, proprietari di immobili, titolari di esercizi commerciali e di associazioni, aventi sede tra corso Giolitti, corso Brunet, viale Angeli, corso Solaro, corso Soleri, lungo stura XXIV maggio.

Tutta la documentazione relativa alle elezioni e all’attività del Comitato è presente sul sito www.quartierecuneocentro.com. Per qualsiasi necessità, contattare via email cdq.cuneocentro@email.comune.cuneo.it.