Levaldigi in festa per i cento anni della signora Agnese Lamberti

I festeggiamenti per i 100 anni della signora Agnese Lamberti

Importante compleanno alla casa di riposo “F.lli Ariaudo” di Levaldigi. Lunedì 11 novembre il sindaco di Savigliano Antonello Portera ha portato i propri auguri ad Agnese Lamberti, ospite della struttura, che ha tagliato il ragguardevole traguardo dei 100 anni.

Nativa proprio della frazione saviglianese, Lamberti è nata l'11 novembre del 1924, ed è ospite della struttura dal 2018.

Un compleanno festeggiato con un piccolo momento conviviale, insieme agli altri ospiti, al personale della casa di riposo ed ai parenti.

«Cara Agnese, non immagini quanto siamo felici di condividere questo stupendo traguardo con te – è stato letto nel corso della festa –. A te che hai sempre una parola gentile per chiunque, a te che ancora ricordi il nome delle tue maestre elementari, a te che con la tua umilità riservi sempre un sorriso per tutti, a te tanti auguri! Ti vogliamo bene».