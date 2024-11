Antibiotico resistenza: a Savigliano il convegno in occasione della settimana mondiale

La struttura di Prevenzione rischio infettivo correlato assistenza dell'ASL CN1 in occasione della settimana mondiale per la consapevolezza sulla resistenza antimicrobica (AMR) che si celebra dal 18 al 24 novembre ha organizzato mercoledì 20 novembre un incontro dal titolo: “Impiego giudizioso della terapia antibiotica nelle infezioni delle vie urinarie (IVU) non complicate dell'adulto" che si terrà in presenza nella Sala Congressi dell’Ospedale di Savigliano oppure in forma di webinar con inizio alle ore 18.50.

L’evento è rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG) dell’ASL CN1.

La resistenza antimicrobica – affermano gli organizzatori dell’evento - è una pressante crisi sanitaria e socioeconomica globale, con impatti significativi sulla salute umana e animale, sulla produzione alimentare e sull’ambiente. Gli agenti patogeni resistenti ai farmaci rappresentano una minaccia per tutti, ovunque.