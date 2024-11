Ha richiesto circa un’ora e mezza di tempo – dalle 17 alle 18.30 circa - l’intervento dei vigili del fuoco provinciali a Envie scattato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 13 novembre).

Coinvolto un capannone in via Provinciale Barge, nel quale le fiamme si sono sviluppate a partire da un inverter che ha dato problemi di natura elettrica. L’evento non ha coinvolto persone.

Sul posto la squadra di Saluzzo e i volontari di Barge, che hanno messo in sicurezza la struttura e spento le fiamme.