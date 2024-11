Inter, Napoli e Juve le favorite in Serie A, in Champions spunta il Liverpool tra City e Real

La stagione di calcio 2024/2025 è già entrata nel vivo e tutte le telecamere sono puntate sulla Serie A e la Champions League. Nella massima categoria italiana sono 6 le squadre che si mantengono in alto in classifica dopo una prima parte di campionato mozzafiato, dove il Napoli sta dominando e Atalanta, Inter e Juventus inseguono a ritmi incalzanti. La forbice della top 6 in Serie A resta strettissima a 2 punti di distanza massima tra una squadra e l’altra.

E poi c’è la Champions, il torneo di calcio più bello del mondo che vede Manchester City e Real Madrid favorite nel palinsesto Antepost, con il Liverpool che ha piazzato 4 vittorie nelle prime 4 gare schizzando al primo posto in classifica.

Chi vincerà la Champions 2025? Inter e Juve tra le italiane meglio favorite

Nelle quote champions league sono Manchester City e Real Madrid a dominare e la sfida Guardiola - Ancelotti è la più quotata per la finalissima, ma il Liverpool sta facendo molto bene e domina la classifica a bottino pieno nei primi quattro match.

Tra le italiane spicca l’Inter, che resta nella top 8 che assicura l’accesso diretto agli ottavi, mentre la Juve con qualche difficoltà resta la migliore candidata per un posto nella top 16 d’Europa. Da non sottovalutare è anche l’Atalanta, che l’anno scorso ha fatto il colpaccio in Europa League e quest’anno vuole prendersi tutto tra Champions e campionato.

La quota del City vincente Champions è 3.5, il Real vincente è quotato a 4.5, mentre l’Inter resta un outsider a quota 21.

La Royal Rumble di Serie A 2024/2025: una battaglia a colpi di gol

Basta prendere le prime 12 giornate di campionato per capire che quest’anno le quote serie a saranno imprevedibili. Al top c’è il Napoli, che insieme ad Atalanta e Lazio è riuscito a mettere insieme un bottino prezioso condito da 8 vittorie su 12. Tuttavia, sono Inter e Juventus le migliori candidate alla vittoria del Tricolore, con la Vecchia Signora che nelle prime 12 gare non ha mai perso.

Tra i club a cui fare attenzione spiccano Atalanta e Fiorentina, che hanno realizzato 6 vittorie consecutive tra la settima giornata e la dodicesima di campionato, la Dea può vantare anche il miglior attacco di Serie A con una media gol netta dell’over 2.5: più che calcio sembra la Royal Rumble del wrestling in classifica.

Chi sono i migliori bomber di Serie A 2024/2025?

Al top con estrema gioia per tutti gli italiani che sognano il ritorno degli Azzurri nel calcio mondiale c’è Retegui, che è già volato a 11 gol e 3 assist nei primi 12 match di campionato.

Continua il predominio italiano nella classifica marcatori, perché un certo Moise Kean con la tripletta contro il Verona si è portato a quota 8 gol, diventando uno dei principali protagonisti sotto rete in Serie A.

Tra i top player che quest’anno segneranno tanti gol ci sono anche Vlahovic, Thuram, Lautaro Martinez, Kvara e Lukaku.