Un viaggio itinerante tra orientamento e lavoro

Granda Lavoro è pronto a portare nuove opportunità di orientamento e crescita professionale in quattro città della provincia di Cuneo, con la settima edizione dell'Open Day. Quest’anno, l'evento si presenta in una formula itinerante per essere ancora più vicino alle esigenze dei candidati.

Durante ogni incontro, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere da vicino le dinamiche del mercato del lavoro grazie agli interventi del Centro per l’Impiego, che offrirà una panoramica aggiornata e concreta delle opportunità locali e nazionali. Per chi cerca un nuovo percorso professionale, il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) metterà a disposizione strumenti formativi e supporto nella ricerca attiva del lavoro, aiutando i candidati a presentarsi al meglio.

Ma la vera novità di quest’anno è il Job Speed Date GOL: un’occasione unica per incontrare direttamente le aziende e sostenere colloqui veloci e mirati, che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in modo pratico e immediato.

Primo appuntamento: Cuneo, 14 novembre

A seguire, il tour farà tappa a Savigliano il 21 novembre, Bra il 28 novembre e Alba il 5 dicembre

Scopri come partecipare e iscriviti alla tappa più vicina a te. Granda Lavoro ti aspetta!

