Calcio, Coppa Italia Serie D: Bra sul campo della Lavagnese per i trentaduesimi di finale

Sono in programma nel pomeriggio odierno le restanti cinque gare valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D.

Tra queste Lavagnese-Bra, sfida che vedrà i giallorossi di Fabio Nisticò sul difficile campo della formazione allenata da Giorgio Roselli.

Ipotizzabile un discreto turnover in casa braidese visti i tanti impegni ravvicinati che la squadra sta affrontando. Partita da dentro o fuori con calci di rigore in caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco.

Fischio d'inizio alle ore 15 allo Stadio Edoardo Riboli" di Lavagna.

L'altra cuneese ancora in corsa nella competizione, il Saluzzo, ha conquistato la scorsa settimana il pass per i sedicesimi superando per 3-0 il Chisola.