Grande attesa a Racconigi per la celebrazione della Festa dell'Albero

Il 21 novembre, alle ore 9.30, in occasione della Festa dell'Albero, all’asilo nido di Racconigi verrà piantato un prunus donato dalla delegazione di Bonneville, simbolo di un legame destinato a crescere e fortificarsi nel tempo tra le due comunità. L’iniziativa, che verrà realizzata in collaborazione con il CAI di Racconigi, mira a promuovere l'importanza del verde urbano per l’ambiente e per la salute del territorio. All’evento saranno presenti anche le classi 3A e 3B della scuola primaria.

Quest’albero rappresenta un dono importante per la comunità e sarà simbolicamente piantato in un luogo di crescita, dove accompagnerà negli anni i piccoli studenti, diventando parte integrante del loro percorso. Il consigliere con delega all’Ambiente, Enrico Mariano, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: "Gli alberi sono una risorsa preziosa per l’ambiente e per il benessere del nostro territorio. Questo prunus crescerà insieme ai bambini dell’asilo, rappresentando un legame profondo tra le nuove generazioni e la natura."