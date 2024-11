Alba sperimenta la "strada scolastica” davanti alla scuola primaria "Umberto Sacco". Modifiche temporanee alla viabilità in via Vuillermin

Il 14 novembre, dalle ore 14.00 alle 18.30, sono istituiti la chiusura al traffico e il divieto di sosta ambo i lati in via Vuillermin, nel tratto compreso tra via De Amicis e il numero civico 2/E di via Vuillermin.

Giovedì 14 novembre, a partire dalle 16, davanti alla scuola primaria "Umberto Sacco" di Alba, si terrà infatti una giornata di sperimentazione per trasformare l’area antistante l’istituto in una strada scolastica più sicura e accogliente per gli studenti e le loro famiglie. Questa iniziativa, organizzata dal Comune di Alba, prevede la chiusura temporanea della strada, dando la possibilità ai bambini, agli insegnanti e ai genitori di vivere lo spazio in modo diverso, grazie ad attività di urbanismo tattico. Sarà svolta nelle vie antistati l’istituto, ma l’iniziativa è aperta alla cittadinanza.

L’assessore Edoardo Fenocchio spiega: «L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro e piacevole per i bambini, un luogo dove possano sentirsi a proprio agio e interagire in sicurezza. Questa fase di sperimentazione è fondamentale per coinvolgere i cittadini e farli riflettere su come lo spazio pubblico possa essere vissuto diversamente e per testare insieme alla comunità nuove soluzioni, favorendo una progettazione condivisa».

L’iniziativa è parte di un più ampio progetto di mobilità sostenibile, finanziato tramite un bando regionale che promuove progetti che favoriscono la ciclabilità, la mobilità attiva e la sicurezza delle aree urbane. Il Comune ha coinvolto attivamente la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo della Moretta, organizzando incontri con insegnanti, genitori e studenti per raccogliere proposte e idee.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 110.000 euro e rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e sostenibile, comprende diversi interventi, come la creazione di nuove corsie ciclabili, la manutenzione della segnaletica dei percorsi ciclabili esistenti e la realizzazione di strade a prevalenza ciclistica con velocità veicolare ridotta.