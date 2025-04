Regala un Sorriso, la quarta edizione per curare l’ittero neonatale

“Regala un Sorriso”: fare del bene, fa stare bene. Una frase che, dal 2022, è diventata un “motto” che ha permesso ai fondatori di questa iniziativa benefica di portare ben 105 mila Euro netti, investiti nell’acquisto di attrezzature mediche a favore della cura e del miglioramento della vita dei bambini ammalati ricoverati nel reparto Materno Infantile dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Alba e Bra (macchinario per la respirazione ed una culla termica per la rianimazione neonatale), e in quelli di Pneumologia e di Neurochirurgia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (tramite Respiro libero ONLUS e Neuroland).

Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia hanno unito le forze anche quest’anno e la 4ª edizione di “Regala un Sorriso” è scesa in campo per giocare una nuova partita dove fare gol per migliorare la vita dei bambini ammalati ricoverati nel Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Alba e Bra.

Anche per il 2025 si stanno raccogliendo fondi per acquistare macchinari all’avanguardia e garantire la presenza di Specialisti, capaci di formare il personale medico sull’utilizzo dei mezzi utili alle cure dei piccoli pazienti.

Nello specifico verrà acquistato uno strumento che permetterà di agire velocemente nei casi di ittero neonatale (L'ittero neonatale è una condizione che si manifesta con un colorito giallastro della pelle, degli occhi e delle mucose del neonato. È causata da un accumulo di bilirubina, una sostanza gialla prodotta dalla scomposizione dei globuli rossi) così da portare il neonato in condizioni normali entro due/tre giorni.



A che punto è l’edizione corrente di questo progetto benefico? Ce lo raccontano gli stessi fondatori:

« Sono già andate in scena due serate teatrali a Sommariva Bosco, ed una terza è già stata organizzata. Il 12 aprile a Cherasco sono in programma il “Triangolare dei ragazzi speciali” dedicato ai ragazzi speciali diversamente abili, ed il “Triangolare del Sorriso” di calcio al campo “E. Roella” e, la sera, presso il Palaexpo in piazza degli Alpini, l’importante cena benefica organizzata in collaborazione con Cherasco Eventi e Gusta Cherasco, e con tutte le Pro Loco delle frazioni e con i numerosi sponsor. Un sincero e speciale grazie a tutti per l’impegno dimostrato e per come ci state aiutando.

“Regala un Sorriso” sarà anche presente alla Novello Cup di calcio (dal 13 aprile al 1 giugno), torneo giovanile cresciuto negli anni, e al campo sportivo “Saglietti” di Mussotto d’Alba per il gran finale del 24 maggio. Una giornata in cui scenderanno in campo la nazionale del Vaticano, le formazioni dell’ASLCN2 e di Regala un Sorriso, e l’Enrico Chiesa Team, fondato dal famoso ex attaccante e formato da importanti ex calciatori. Un quadrangolare da non perdere!».

Anche per il 2025 si prospetta un’edizione di grande solidarietà, con appuntamenti imperdibili, soprattutto perché la causa è nobile: «Ringraziamo tutti coloro che si stanno impegnando per la buona riuscita di questo progetto - concludono Daniele, Carmelo e Vincenzo – e tutte le persone che hanno già contribuito e che vorranno farlo. Ogni gesto di aiuto è prezioso e può veramente far sorridere un bambino ammalato. Grazie a tutti i Comuni che ci cercano per portare avanti con noi questo progetto solidale cresciuto così tanto negli anni a tal punto da permetterci di selezionare le varie richieste che ci arrivano dal territorio. Non ci resta che invitarvi a “Regala un Sorriso” per continuare a scrivere insieme la “lista dei sogni” dove rendiamo protagonisti i bambini tramite l’acquisto dei macchinari per loro fondamentali».