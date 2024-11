Roddino: il Rotary Club Alba inaugura le prime paline del Progetto Microcosmi

Venerdì 7 novembre, alla presenza del sindaco di Roddino Mauro Andriano, è avvenuta la inaugurazione delle “paline” di Microcosmi (pannelli informativi) insieme a una delegazione rotariana composta da Paolo Fortuna (Past President nel cui anno si è svolta l’attività), Gaia Frunzio (attuale Presidente), Paola Ferrero e Lorenzo Gallo della Commissione distrettuale Microcosmi, Alessandro e Massimo Pelisseri soci del Club.

Il Progetto Microcosmi, pensato dalla Commissione Tutela del Territorio dell’anno rotariano 2021-22, ha la finalità di promuovere, tramite i Club Rotary, lo sviluppo di territori “minori” o “marginali”, spesso ricchi di storia, arte e bellezze paesaggistiche, ma dimenticati.

La “palina di Microcosmi” segna che si è davanti a un importante luogo da visitare o scoprire: l’utente può utilizzare il qrcode e, dal suo smartphone, accedere alle informazioni presenti sull’App. Il nostro territorio è ricco di luoghi stupendi da riscoprire! Scaricando l’app di Microcosmi non se ne perderà neanche uno: da oggi anche Roddino è tra questi.

Sono state inaugurate tre paline a Roddino e che cono state poste davanti alla Cappella campestre dedicata a Santa Margherita, la casa colorata "However Many Times We Ran The Model The Results Were Pretty Much The Same" e la Parrocchia di Santa Margherita di Antiochia.

Maggiori dettagli si possono trovare sul sito ufficiale del progetto Microcosmi https://rotary2032.it/microcosmi/.