Formazione educativa: a Cuneo il confronto tra genitori, insegnanti ed educatori

Si terrà mercoledì 20 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, all’Auditorium Foro Boario, il primo evento pubblico organizzato nell’ambito delle attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale, guidato dal Comune di Cuneo. L’obiettivo della serata, rivolta a genitori, insegnanti ed educatori, è stimolare un dialogo costruttivo sul rapporto scuola-famiglia partendo dall’ascolto dei bisogni delle famiglie. Un rapporto, quello tra insegnanti e genitori, che rappresenta un tassello fondamentale per costruire l’alleanza educativa necessaria al pieno sviluppo del benessere e del potenziale dei bambini e delle bambine. Utilizzando la tecnica del “world café” si darà spazio ai diversi punti di vista in un clima informale, dinamico e accogliente.

Al termine, la pedagogista Protima Agostini leggerà i risultati del confronto fornendo indicazioni e suggerimenti utili a entrambe le parti in gioco per trarre il meglio da un rapporto che, soprattutto per problemi di comunicazione, può a volte generare difficoltà o incomprensioni. Protima Agostini è pedagogista con una formazione post universitaria in consulenza pedagogica, counselling, psicopedagogia e didattica dei disturbi specifici dell’apprendimento. Supervisore e coordinatrice pedagogica in nidi e scuole dell’infanzia, formatrice in ambito psicopedagogico, collabora con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino in attività di ricerca e docenza a contratto. Esperta nella progettazione pedagogica, ha coordinato e partecipato a numerosi progetti di sostegno alla genitorialità e supporto e accompagnamento alle figure educative (insegnanti, educatori prima infanzia).

Il “world cafè” è una tecnica partecipativa che sfrutta il potenziale creativo delle conversazioni informali (come l’atmosfera che ci si aspetta in un “cafè”) per innescare processi di confronto creativi e costruttivi. I partecipanti sono chiamati a rispondere a diverse domande stimolo prendendo parte, in una successione serrata, a diversi piccoli gruppi la cui composizione varia ad ogni turno.

L’evento rappresenta il primo esito del lavoro di confronto e co-progettazione che ha visto coinvolte insegnanti ed educatrici dei servizi educativi 0-6 presenti sul territorio del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), guidato dal Comune di Cuneo. Inaugurato a fine 2023 e finanziato tramite un bando dalla Regione Piemonte, il CPT lavora per favorire il raccordo e l’integrazione dei servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia presenti nel territorio dei comuni di Cuneo, Bernezzo, Busca, Castelletto Stura e Cervasca. Il coordinamento vede il coinvolgimento di 20 servizi educativi 0-3 anni e 32 scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie che nel corso del 2024 sono state coinvolte in un processo di analisi dei bisogni e identificazione delle priorità, coordinato dall’Assessorato ai Servizi educativi con il supporto di Eclectica+ impresa sociale.

Per partecipare è necessario compilare il form a questo sito oppure scrivere una mail a cpt06cuneo@gmail.com.