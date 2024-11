Monticello d’Alba in lutto per la morte di Mario Lanzone

Cordoglio a Monticello d’Alba per la morte di Mario Lanzone, 91 anni, ex falegname in pensione, e papà dell’attuale primo cittadino Andrea Lanzone.

Persona gentile e sempre disponibile, si è spento all’ospedale di Verduno dopo lunga malattia.

Lascia i figli Andrea con Paola, Franco con Ornella e Marina con Franco, oltre ai nipoti Pietro, Erika, Miriam e Giulia, cognate, nipoti, cugini e parenti tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata nella parrocchia di San Ponzio, venerdì 15 novembre alle ore 20.30.

I funerali si terranno sabato 16 novembre, nella stessa chiesa, alle ore 10, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Alba 10, alle ore 9.45.