Robinhood e Coinbase decidono di quotare PEPE: nuovo ATH raggiunto

PEPE è aumentato di oltre il 100% dopo l'inclusione su due degli exchange più autorevoli, Coinbase e Robinhood.

Ha praticamente raggiunto il doppio del valore raggiungendo un nuovo massimo dopo l’annuncio che gli exchange di criptovalute Robinhood e Coinbase hanno annunciato che avrebbero quotato la meme coin.

PEPE in salita verso nuovi massimi

PEPE sta stabilendo nuovi record storici. Oggi il prezzo del token è in aumento del 75%.

Il general manager della criptovaluta, Johann Kerbrat, ha dichiarato che la quotazione su questi exchange è molto importante per PEPE e ha richiesto molto lavoro, sottolineando la loro importanza sia per l'azienda che per la comunità delle criptovalute.

Robinhood aveva precedentemente rimosso SOL e ADA dalla sua piattaforma nel 2023 a seguito di problemi normativi tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e gli exchange Binance e Coinbase, quindi non è scontato che abbia acquisito PEPE di recente.

Coinbase invevce ha annunciato di aver nuovamente deciso di quotare PEPE sulla sua piattaforma.

Secondo il direttore legale di Coinbase, Paul Grewal, questa decisione sembra essere basata sulla richiesta continua da parte degli utenti.

"Hanno amato questo meme a tema rana per molto tempo. Beh, presto lo avranno. Coinbase sta aggiungendo PEPE alla roadmap di inserzioni con l'obiettivo di quotarlo prima possibile. Grazie per la vostra pazienza," ha detto Grewal in un post su X mercoledì.

La recente inclusione di PEPE e di altre altcoin in Robinhood e Coinbase potrebbe essere dovuta alle aspettative di un'amministrazione SEC più favorevole alle criptovalute sotto Donald Trump, che sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

La community di PEPE continua a essere forte

PEPE è una delle criptovalute più vecchie a essere stata quotata su Binance con un certo rischio. Tuttavia, l'asset ha dimostrato liquidità e c’è stata la volontà della comunità di detenerlo a lungo termine.

L'annuncio della quotazione su Robinhood ha coinciso con la decisione di Coinbase di aggiungere PEPE alla sua lista. Le decisioni arrivano in un momento in cui il mercato delle meme coin si arricchisce costantemente di nuovi token, aumentando così la capitalizzazione di mercato.

Tuttavia, la comunità PEPE ritiene che le quotazioni mainstream potrebbero ridurre l'appeal del token, dato che lo renderanno attivamente negoziato.

PEPE ha visto diversi cali, anche se il token è sostenuto da un'ampia comunità di possessori. Dopo la notizia della quotazione, ha raggiunto una serie di massimi storici, fino a $0,00002273. Dopo l'annuncio iniziale, il token è inizialmente salito di oltre il 41%.

Il token ha già raggiunto una capitalizzazione di mercato di $9 miliardi ed è anche una delle meme coin più diffuse. La comunità PEPE ha più di 306.000 wallet, il che la pone molto avanti rispetto ad altre community.

L’alternativa a PEPE in questo momento è Pepe Unchained?

I grandi investitori stanno mostrando però un chiaro interesse anche per meme coin con alto potenziale; infatti la prevendita di Pepe Unchained ha attirato numerosi investimenti. Uno dei più recenti è stato da parte di una balena, che ha totalizzato 19,99 ETH in $PEPU, per un valore di $65.491.

Un'altra transazione degna di nota per Pepe Unchained è stata effettuata da un appassionato della meme coin, che ha utilizzato 48.500 in ETH per acquistare e investire in $PEPU. L'investitore ha utilizzato il wallet: 0x8067D35B616E3C49c869dC6192c11b6203a4c7e9.

Questo segna il quarto grande investimento in Pepe Unchained, per un totale di oltre 100 ETH ($320.000) in $PEPU, cosa che rende questa prevendita tra le più gettonate al momento.

Infatti avendo raggiunto $28,5 milioni di finanziamenti si inserisce tra le presale più grandi e promettenti dell’anno; gli investitori hanno solo 30 giorni per poter investire prima della chiusura.

