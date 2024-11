Madonna dell'Olmo, i compagni di classe organizzano una festa a sorpresa nel giorno del suo compleanno

Una bellissima storia di comunità e solidarietà arriva da Madonna dell'Olmo, frazione di Cuneo, dove i genitori degli alunni di seconda della scuola primaria della frazione hanno organizzato una festa di compleanno a sorpresa, coinvolgendo i loro figli, per un compagno straniero.

Prima di oggi, questo bambino non aveva mai avuto una festa di compleanno. Oggi 13 novembre compie 7 anni. Ma, coincidenza, oggi li compie anche il fratello, che di anni ne ha 13.

E' disabile e malato, costretto su una sedia a rotelle. La famiglia, arrivata in Italia da un paio di anni, non è ancora perfettamente inserita, un po' per le difficoltà linguistiche ma soprattutto per l'impegno gravoso e totalizzante della gestione di un ragazzino in quelle condizioni. In classe la situazione è nota, i bambini ne parlano a casa, gli insegnanti la condividono con i genitori.

Daniela, una mamma della classe, viene a sapere che il compagno di suo figlio non ha mai festeggiato il compleanno con gli amichetti. Resta colpita dalla cosa, perché pensa che tutti i bambini abbiano il diritto di avere una festa di compleanno. Si mobilita e decide, coinvolgendo le altre famiglie, di organizzare una festa nel parco di fronte alla scuola, in piazza della Battaglia. Detto fatto: la festa c'è stata, oggi, all'uscita da scuola. Con tutti gli ingredienti di una festa di compleanno che si rispetti: pizzette, patatine, bibite, palloncini e, ovviamente, la torta e qualche regalo.

Ogni mamma ha fatto la sua parte, chi comprando il cibo, chi occupandosi dell'allestimento. La risposta è stata davvero corale ed entusiasta. Ai bambini è stato chiesto solo di esserci, di partecipare e di regalare al loro compagno una festa di compleanno indimenticabile.