Autismo e malattie rare, se ne parla a Cuneo

“Disturbo dello spettro autistico e malattie rare: quale relazione?” è il tema del convegno in programma a Cuneo domani, sabato 16 novembre (8.45-16.00), presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce. L’evento è promosso dalla struttura di Neuropsichiatria Infantile dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle e destinato a tutte le figure sanitarie.

“I disturbi del neurosviluppo – spiegano gli organizzatori – rappresentano una sfida per le neuroscienze in quanto le loro cause non sono del tutto note: la causa della malattia è di natura multifattoriale e coinvolge una serie di fenomeni che influenzano fin dall’epoca prenatale lo sviluppo per la funzione del sistema nervoso centrale. Fattori genetici, neurologici, prenatali.”

Nel corso del convengo di discuteranno casi clinici per un confronto e un approfondimento delle tematiche con l’intervento di relatori dell’ambito dell’area materno infantile le dell’adolescenza.