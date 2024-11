Domenica 17 novembre l'ottava Giornata mondiale dei poveri e tante iniziative in programma

Nell’elegante e raffinata Torino, tra sontuosi palazzi e musei, piazze e antichi caffè, la strada è spesso il rifugio di tante persone. Se numerosi sono i senzatetto, altrettanti sono i volontari che si impegnano per aiutarli e offrire loro una speranza. Giovedì 14 novembre a Torino l’arcivescovo monsignor Roberto Repole, alla presenza del referente della Caritas diocesana Pier Luigi Dovis e dei rappresentanti della rete privata e pubblica dei servizi di sostegno per le persone in grave emarginazione adulta e in condizione di senza dimora, ha benedetto l’attività del nuovo centro “Casa porta di speranza”. Ridare fiducia e dignità a persone che, nonostante il momento di fragilità nel quale possono trovarsi, possiedono le capacità e le competenze per riprendere in mano la propria vita e riprogettare un futuro di rinnovata autonomia sociale, abitativa e lavorativa. È l’obiettivo della nuova struttura di via Chiala, 14 (zona Mirafiori Sud), che ospita nuclei operativi diversificati per l’accoglienza notturna e diurna, l’igiene personale, la risocializzazione di detenuti e senza dimora. Uno spazio bello e curato, dove ogni persona, indipendentemente dalla propria storia, può trovare accoglienza, dignità e speranza. L’inaugurazione è avvenuta a margine dell’VIII Giornata mondiale dei poveri e in prospettiva dell’imminente Giubileo.