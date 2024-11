Il fascino di Novello conquista il Sol Levante: iniziate le riprese del documentario "Borghi meravigliosi"

Novello si trasforma nuovamente in un set, dopo l’entusiasmo suscitato al Piemonte Documenteur Film Fest, che lo ha visto trionfare con Lo smemorato di Novello. Stavolta, l’attenzione internazionale arriva direttamente dal Giappone: la cittadina è stata selezionata per il celebre programma “Racconti dei Borghi Meravigliosi”, un documentario che da anni appassiona il pubblico giapponese e celebra la vita semplice e i valori dei piccoli borghi italiani.

"Essere scelti come borgo piemontese per il 2024 è un’opportunità straordinaria per Novello" – ha dichiarato il sindaco Marco Pallaro. - Questa trasmissione giapponese, amata e seguita da anni, permette di far conoscere la nostra realtà e le nostre tradizioni a un vasto pubblico internazionale. Le riprese, che dureranno cinque giorni, si focalizzeranno sulla quotidianità e sul legame profondo tra gli abitanti e il territorio. Il documentario verrà trasmesso a febbraio 2025 e porterà Novello nelle case di migliaia di giapponesi, dando risalto a uno stile di vita che affonda le radici nella storia e nelle tradizioni locali".

Il programma giapponese, intitolato “Borghi Meravigliosi”, si distingue per il suo approccio discreto e rispettoso: ogni episodio, della durata di circa un’ora, ritrae momenti di vita autentici, privilegiando scene di convivialità familiare, incontri con amici e attività legate alla comunità. Gli autori hanno espresso il desiderio di coinvolgere alcuni cittadini di Novello nelle riprese, cercando persone semplici e genuine, che incarnino l’amore per il borgo e la passione per la vita quotidiana.

Per Novello, si tratta di un’occasione unica, come spiega Pallaro: “La produzione ci ha chiesto di incontrare anziani, agricoltori, persone che rappresentano la nostra comunità nella sua essenza. È emozionante sapere che storie di vita vissuta, di amore per la terra e per il borgo raggiungeranno il pubblico di un Paese così lontano".

La troupe, composta da un regista giapponese, una produttrice italo-giapponese e due assistenti italiani, si immergerà nel tessuto sociale del borgo, documentando la vita quotidiana con naturalezza e spontaneità.

L'iniziativa di “Racconti dei Borghi Meravigliosi”, sostenuta dall’emittente giapponese BS-Nippon Television, è un format di grande successo: dal 2007, ha realizzato quasi 400 episodi, esplorando piccoli borghi italiani per trasmettere i valori di famiglia, amore per la terra e passione per le tradizioni locali​.