Novembre, la carica degli oltre 28mila assunti: ma in Piemonte non si trovano operai specializzati, fabbri, meccanici e manutentori

Sono circa 28.580 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per novembre 2024, valore che sale a 82.560 se si considera l’intero trimestre ottobre-dicembre 2024. Lo dice l'ultima rilevazione di Excelsior Unioncamere Piemonte, che mostra comunque una flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Mancano candidati e persone con la giusta preparazione

Ma soprattutto, come ormai accade da anni, si registra soprattutto la difficoltà nel trovare determinate tipologie di professionisti. In 50 casi su 100, infatti, le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati. Le difficoltà di reperimento sono legate soprattutto alla mancanza di candidati (34,8%, in crescita rispetto a novembre 2023), cui segue l’inadeguata preparazione degli stessi (12,2%, stabile, invece, rispetto a un anno fa).

Tecnici, ma anche fabbri e operai specializzati Le criticità maggiori riguardano la ricerca di tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi, ma anche operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, operai specializzati in installazione e manutenzione di attrezzature elettriche e/o elettroniche e di professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali.



Le imprese piemontesi prevedono, inoltre, difficoltà superiori alla media nel reperimento di fabbri ferrai costruttori di utensili (74,4%), meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili (74,1%) e tecnici della salute (72,3%).