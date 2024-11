Tracce ematiche sulla parte frontale del treno Torino-Fossano: il convoglio non può partire

Il treno delle 13.25 in partenza da Torino Porta Nuova e diretto a Fossano, fino ad una decina di minuti fa - ora potrebbe essere ripartito - risultava fermo in stazione in quanto la parte esterna del locomotore, quindi quella frontale, aveva delle evidenti tracce ematiche. Sangue.

La Polfer, intervenuta per le verifiche, ha quindi ordinato lo stop del convoglio per consentire di effettuare una ricognizione sulla linea e poter, quindi, capire, cosa possa essere accaduto. Un investimento? Di chi? Di una persona o di un animale, cosa più probabile? Pare, tra l'altro, che il controllo non abbia dato esito, tanto che il treno potrebbe già essere ripartito o lo farà a breve.

La segnalazione arriva da una pendolare, rimasta a lungo ferma a Porta Nuova in attesa del treno successivo. Pesanti ritardi sulla linea, in entrambe le direzioni. Se necessario, seguiranno aggiornamenti.