Bra, 50enne guidava con una patente contraffatta. Denunciato per falso in atto pubblico

Nell’ambito di controlli stradali effettuati dalla Polizia Locale di Bra, un cinquantenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di falso in atto pubblico.

Dalle verifiche dei documenti e delle banche dati, è emerso che il veicolo di sua proprietà era privo da assicurazione dal marzo del 2023 e non era in regola con la revisione periodica.

Inoltre, tramite ulteriore controllo della sua patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE, richiesto al Reparto Falsi Documentali della Polizia Locale di Torino, è emerso che si trattava di un documento contraffatto.

La patente è stata quindi posta sotto sequestro giudiziario e, oltre al procedimento penale per il reato, al cinquantenne sono state contestate le violazioni commesse. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.