“La ciaspolata dei chierichetti”: al Santuario di Valmala una bellissima iniziativa della Pastorale Ragazzi di Saluzzo

Termineranno il 15 dicembre le iscrizioni per “La ciaspolata dei chierichetti”. Si tratta di una nuova e bellissima iniziativa organizzata dalla Pastorale Ragazzi Saluzzo per l’inizio del 2025.

Sabato 4 gennaio, sul candido manto nevoso che circonda il Santuario diocesano dedicato alla Madonna di Valmala, approderanno i chierichetti che nel corso dell’anno prestano servizio all’altare nelle varie Parrocchie della Diocesi.

Nello specifico, il programma prevede il ritrovo alle ore 9 presso il Santuario, con partenza per la ciaspolata intorno alle ore 9,30. Alle ore 12,30 il pranzo presso il ristorante “Da Piero” e, a seguire, un momento di raccoglimento e preghiera nel Santuario. La giornata si concluderà Intorno alle 15,30, con la distribuzione della merenda.

Le ciaspole possono essere affittate in loco al costo di € 2 al paio, previa indicazione sul modulo di iscrizione, disponibile solo in formato digitale. I chierichetti interessati possono rivolgersi al responsabile della propria parrocchia, al don o direttamente alla Pastorale Ragazzi: riceveranno così il modello da compilare per partecipare alla giornata.

Per rimanere sempre aggiornati sull’evento, è stata creata una community su whatsapp, al seguente link: https://chat.whatsapp.com/LtUdnIDaVjC0hZ5eC31v02. Questo link si può trovare anche sui vari profili social della Pastorale Ragazzi.