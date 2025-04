I Canti Gregoriani al Monastero delle Clarisse di Bra

Giovedì 10 aprile 2025 alle ore 20.45, presso il Monastero delle Sorelle Clarisse in Viale Madonna dei Fiori a Bra, l’insieme vocale Haec Dies diretto da Ezio Aimasso ci accompagnerà in un percorso musicale che propone i brani più significativi della Settimana Santa.

Il Canto gregoriano, canto proprio della Liturgia romana, trova nei giorni della Settimana Santa la sua sublimazione, con la semplicità e la profondità che gli sono proprie; l’orante viene così pervaso da una straordinaria spiritualità, che lo conduce alla contemplazione del Mistero pasquale.

Sarà anche l’occasione per ascoltare il canto del “Passio Ioannis” che fa parte dell’ultimo lavoro discografico (mai registrato prima in Italia) che Haec Dies ha inciso per l’etichetta discografica Paoline - “Christus factus est obediens”.

La serata è il terzo appuntamento del progetto “Mousikon” di “Zizzola Turismo & Cultura”.

Le successive date saranno l’8 giugno ai Battuti Bianchi con il “duo Ad Libitum” in un concerto organo e viola, il 22 giugno con Francesco Olivero e il 5 luglio con il trio d’archi dell’orchestra sinfonica nazionale della RAI di Torino.