"Trasmutazioni", a Dronero lo spettacolo LidOdissea

Sabato 5 aprile alle ore 21 al Cinema Teatro Iris di Dronero andrà in scena lo spettacolo LidOdissea della Compagnia Berardi Casolari, che ha ricevuto il sostegno del MIC – Direzione Generale Spettacolo attraverso il Bando Accessibilità. Lo spettacolo infatti oltre ad essere accessibile per il pubblico, ha un cast misto con i due attori non vedenti Gianfranco Berardi e Silvia Zaru.

Per l'occasione è prevista l'audiodescrizione dal vivo dello spettacolo di cui il pubblico potrà usufruire con il proprio telefono cellulare e le proprie cuffiette.