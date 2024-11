Nuoto, pass iridato per Sara Curtis: "Questo è un anno importante per me"

In archivio la prima giornata degli Assoluti Invernali Open Frecciarossa in vasca corta, in svolgimento fino sabato 16 novembre a Riccione: la saviglianese Sara Curtis è pass iridato per il mondiale di Budapest.

Curtis, una delle più attese alla vigilia, si prende tutto nei 50 dorso: scettro e pass iridato (tempo limite 26"2) .

La 18enne tesserata per CS Roero ed Esercito, allenata da Thomas Maggiora - nuota un 26"14 ad appena sei centesimi dal suo record italiano di 26"08, siglato a Riccione ai Criteria 2024 lo scorso aprile.

"Mi aspettano tre giornate intense e piene di impegni - racconta Curtis a FIN Piemonte - Ho centrato subito la qualificazione ai mondiali e ciò mi rende estremamente felice. Questo è un anno importante per me, il primo di un quadriennio che mi porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028".