Il Tartufo bianco celebra la cultura d’impresa made in Cuneo

La cultura d’impresa cuneese incontra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Domani, sabato 16 e domenica 17 novembre, Confindustria Cuneo, tra i main sponsor della rassegna autunnale albese, trasferirà idealmente la Casa degli industriali ad Alba, nella centralissima piazza Michele Ferrero: qui, all’interno di un innovativo e accogliente salotto, verranno intervistati alcuni dei più importanti protagonisti dell’imprenditoria cuneese, come Bartolomeo Salomone (Ferrero), Marco Brandani (Maina Panettoni), Francesco Navello (Navello Serramenti), Giovanni Battista Mantelli (Venchi), l’editore Nino Aragno e l’imprenditore vitivinicolo Bruno Ceretto. Negli incontri, aperti al pubblico e a ingresso gratuito, gli imprenditori si racconteranno soffermandosi sugli aspetti meno noti delle loro straordinarie storie di successo. Il punto di partenza saranno i libri tematici pubblicati in questi anni proprio per rendere immortali quei percorsi fatti di sacrificio e lungimiranza che hanno portato splendide idee a prendere la forma di progetti concreti capaci di far crescere il benessere di un intero territorio.

Questi incontri d’eccezione, realizzati con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo, saranno intervallati da una serie di appuntamenti altrettanto prestigiosi con altri personaggi di spicco della Granda, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – che sarà presente all’inaugurazione prevista sabato 16 novembre, alle 10, insieme all’assessore del Comune di Alba, Roberto Cavallo –, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il presidente della Fondazione Crc Mauro Gola e la presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena. La due giorni non-stop sulla cultura d’impresa cuneese sarà anche l’occasione per celebrare una nuova edizione del “Made in fest”, la festa che mette al centro l’omonimo house organ di Confindustria Cuneo.

A precedere la programmazione albese c’è stata un’anteprima tutta cuneese: nell’ambito degli eventi di “Scrittorincittà”, oggi, venerdì 15 novembre, la sede di Confindustria Cuneo ha ospitato la presentazione del libro “Merlo. Il coraggio di osare” (Rizzoli) che rende omaggio alla Merlo e al genio del fondatore Amilcare. Paolo Merlo, figlio di Amilcare, ha dialogato con il direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio. Si tratta di uno dei numerosi incontri di “Scrittorincittà” che l’Unione degli industriali cuneesi accoglie nella propria sede (programma completo su scrittorincitta.it).

Il cartellone di appuntamenti proposto da Confindustria Cuneo si inserisce all’interno della 23esima edizione della Settimana della cultura d’impresa, in programma dal 14 al 28 novembre e caratterizzata dal tema “Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa”.

Ecco il programma completo della rassegna “La cultura d’impresa incontra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”.

PROGRAMMA INCONTRI

“La cultura d’impresa incontra la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”

Sabato 16/11, piazza Michele Ferrero, Alba

Ore 10.00: inaugurazione con Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte e Roberto Cavallo, assessore Comune di Alba

Ore 10.15: Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte

Ore 10.45: Paola Gula, scrittrice e giornalista enogastronomica

Ore 12.00: Giuseppe Braida, fondatore Nutkao

Ore 12.30: Pierluigi Vaccaneo, direttore Fondazione Cesare Pavese e presidente Sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo

Ore 14.15: Marco Brandani, amministratore delegato Maina Panettoni

Ore 14.45: Francesco Navello, responsabile Vendite Navello Serramenti

Ore 15.15: Giancarlo Scarzello, titolare Gemini Project

Ore 15.45: Giancesare Drocco, direttore generale Abet Laminati

Ore 16.15: Gianfranco Toso, amministratore delegato Toso

Ore 16.45: Liliana Allena, presidente Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba

Ore 17.15: Luca Robaldo, presidente Provincia di Cuneo e sindaco Comune di Mondovì

Ore 17.45: Mauro Gola, presidente Fondazione Crc

Ore 18.15: Patrizia Mellano, segretario generale Camera di Commercio di Cuneo

Ore 18.45: Mariano Costamagna, presidente Confindustria Cuneo, presentazione del libro “L’industria che eccelle”



Domenica 17/11, piazza Michele Ferrero, Alba

Ore 10.00: Gianni Oliva, storico e docente

Ore 10.30: Nino Aragno, editore e imprenditore

Ore 11.00: Bruno Ceretto, proprietario Ceretto Aziende Vitivinicole

Ore 11.30: Franco Arese, imprenditore ed ex atleta

Ore 12.00: Luca Crosetto, presidente Camera di Commercio di Cuneo

Ore 12.30: Filippo Blengini, direttore tecnico Saisef



Ore 14.00: Andrea Migliore, fotografo

Ore 14.30: Guido Sartirano, amministratore Sartirano Figli Cantine e Vigneti

Ore 15.00: Mauro Sarotto, amministratore delegato Sarotto Group

Ore 15.45: Riccardo Sauvaigne, direttore Marketing e Innovazione Eurostampa

Ore 16.30: Fulvio Marino, panificatore, imprenditore e conduttore tv

Ore 17.00: Giovanni Battista Mantelli, brand ambassador Venchi

Ore 17.30: Vera e Stefano Vigolungo, amministratori E. Vigolungo

Ore 18.15: Bartolomeo Salomone, presidente Ferrero



Tutti gli eventi si svolgeranno nel padiglione di Confindustria Cuneo allestito in piazza Michele Ferrero, ad Alba. Saranno a ingresso libero e gratuito.