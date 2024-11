A Cuneo la mostra personale di Federico, artista cuneese che parla attraverso l'arte

Sabato 23 novembre, alle ore 17, inaugura la mostra “Quale nome per i colori?”, personale di Federico De Giorgi.

La produzione artistica di Federico – per lo più pittura su tela, su carta, legno e vetro – nasce dal forte desiderio di comunicare con il mondo circostante. Attraverso il colore Federico esprime sentimenti spesso molto forti, che vengono esplicitati anche attraverso i titoli, che lui stesso sceglie a quadro terminato, e che sono parte integrante dell’opera, nonché la verbalizzazione di quel soggetto, pensiero, emozione o stato d’animo che Federico non riesce ad esprimere a parole.

Federico è artista cuneese di 33 anni, solare e comunicativo, anche se non parla. I suoi occhi, il suo sorriso e le sue opere raccontano ciò che la voce non può fare. Per Federico l’arte, dunque, non è solo atto creativo ma anche comunicativo. L’arte è strumento per mettersi in relazione con l’altro, trasmettere pensieri profondi, raccontare se stesso, sentirsi parte del mondo ed essere capito e apprezzato per il suo spirito, la sua tenacia e sensibilità.

Federico in passato ha già tenuto tre mostre presso il salone della Provincia di Cuneo riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica.

La mostra, allestita nella sala espositiva al 1° piano della Fondazione Peano (corso Francia 47), è ad ingresso libero e gratuito. Sarà aperta sabato 23 novembre, in occasione dell’inaugurazione, e poi fino al 30 novembre, dalle 17 alle 19. Chiuso la domenica.